- Sute de kilograme de articole pirotehnice au fost gasite de mascați, duminica, la locuința unui barbat din Olt. Un barbat din localitatea Izbiceni, judetul Olt, care vindea obiecte pirotehnice fara sa fie autorizat are acum dosar penal. Mascații au descins la locuința barbatului duminica, 22 decembrie,…

- Polițiștii gorjeni au efectuat, vineri, trei percheziții in locuințe din Targu-Jiu. In urma descinderilor, oaemenii legii au confiscat peste 19.000 de articole pirotehnice și imbracaminte. „La data de 20 decembrie, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Aproximativ 340 de kilograme de obiecte pirotehnice au fost ridicate de politisti, duminica, in urma unei perchezitii efectuate la locuinta unui barbat in varsta de 37 de ani, din Izbiceni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, anunța AGERPRES."Politistii…

- Pe 2 decembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de delapidare, si au retinut un barbat de 24 de ani, din Leleasca, judetul Olt. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada septembrie-octombrie,…

- Sapte persoane, cu varste intre 38 si 74 de ani, au fost retinute de politistii din Alba intr-un dosar privind contrabanda cu tigari, la perchezitii fiind descoperite inclusiv o arma cu aer comprimat detinuta ilegal si sute de alice si cartuse pentru arma letala, precum si un detector de metal. Potrivit…

- In perioada 21-25 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciului de Investigatii Criminale si comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Bistrita-Nasaud…

- Doua firme de dezmembrari auto din Singeorz Bai sunt cercetate de polițiști pentru poluarea mediului inconjurator și pentru ca nu au luat masurile necesare pentru eliminarea deșeurilor periculoase. Totodata, polițiștii au verificat inca alți șase agenți economici de profil de pe raza județului Bistrița-Nasaud,…

- Focsani, 26 sep /Agerpres/ - Mai multe perchezitii domiciliare au fost efectuate la Adjud in cadrul unui dosarul penal in care 17 persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, in urma carora sapte persoane au fost puse sub control judiciar, a informat, miercuri,…