Olt: 36 de persoane cu COVID-19, internate în spital Direcția de Sanatate Publica Olt a anunțat ca, astazi, in județ mai sunt internate in spital 36 de persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica la nivelul județului Olt se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 133;Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 89;Numar persoane internate confirmate Covid-19: 36;Numar persoane izolate la domiciliu: 2460;Numar persoane aflate in carantina instituționalizata: 16;Numar total de probe recoltate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3320;Numarul total de decese Covid-19… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

