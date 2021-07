Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, duminica, intre care un copil de sase ani, dupa ce doua autoturisme s-au izbit frontal pe DN 19, pe raza localitații Biharia. In urma accidentului, alte cinci persoane au fost ranite și transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Patru persoane au murit dupa ce un autoturism de teren marca dacia Duster s-a lovit de un autotren, in municipiul Sibiu. Traficul prin zona a fost blocat. The post Patru persoane au murit dupa ce un Duster s-a lovit de un autotren. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav la Sibiu. Patru persoane și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion.Potrivit autoritaților romane, șoferul automobilului nu ar fi acordat prioritate in intersecție, a intrat in TIR și a fost proiectat in alt vehicul.

- O femeie insarcinata a murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost ranite, luni, in urma unui accident, produs in localitatea Șieu-Magheruș, județul Bistrița-Nasaud. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 17 Bistrița-Beclean, la kilometrul 46, unde doua…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- Accidentul a avut loc într-o intersecție, între localitațile Morlaca și Hodiș. Trei persoane au murit în urma impactului, iar în prezent traficul este blocat. „Accident rutier pe DN1 E60, intersecție cu DC 126,…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma accidentului produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un șofer in varsta de 22 de ani din Onești, in timp…

- Un politist din judetul Hunedoara, agent la Serviciul Rutier, a murit, vineri, intr-un accident pe DN 76, in localitatea Soimus. Barbatul, aflat in timpul liber si conducand un autoturism Trabant, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu o alta masina, care circula regulamentar. "Un…