Numarul fermierilor din judetul Olt care s-au inscris in programul pentru sustinerea productiei de usturoi a crescut de mai mult de trei ori in acest an fata de anul precedent, potrivit directorului adjunct al Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Ion Anuta, care a precizat ca pana acum sunt inscrisi in program 132 de fermieri. Ion Anuta a precizat ca in 2020 a crescut si suprafata cultivata cu usturoi in judet, de la mai putin de 40 de hectare anul trecut, la 125 de hectare in prezent. "Pana acum s-au inscris in programul pentru sustinerea productiei de usturoi 132 de fermieri care au cultivat…