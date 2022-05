Stiri pe aceeasi tema

Portughezul Jose Peseiro a fost numit selectionerul echipei nationale Nigeriei, a anuntat duminica Federatia Nigeriana de Fotbal (NFF), conform lefigaro.fr.

Emmanuel Macron a ales-o, luni, pe Elisabeth Borne, actualul ministru al muncii, drept viitorul sau prim-ministru, a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, devenind astfel prima femeie care va detine aceasta functie din 1992, relateaza Reuters si AFP.

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 27 de convocari preliminare pentru jucatorii romani care evolueaza la cluburi din strainatate in vederea meciurilor din Liga Natiunilor programate in luna iunie, potrivit site-ului FRF.

Atacantul Lionel Messi si mijlocasul Marco Verratti, accidentati, nu vor putea juca pentru Paris Saint-Germain in meciul de miercuri de la Angers din campionatul Frantei, a anuntat marti clubul lor, citat de Reuters.

Vanzarile de automobile electrice noi pe piata din Franta le-au depasit, pentru prima data in istorie, pe cele cu motoare pe benzina in primul trimestru, un punct de cotitura pentru vehiculele cu emisii reduse in contextul preturilor ridicate la pompa si al subventiilor guvernamentale pentru modelele

Selectionerul nationalei de fotbal Under-20 a Romaniei, fostul portar Bogdan Lobont, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca rezultatele inregistrate anul trecut au fost mult peste valoarea jucatorilor.

Anul 2022 va fi al treilea la rand in care productia de foie gras a Frantei va scadea, dupa ce un val de gripa aviara a impus sacrificarea a milioane de pasari in zona de sud-vest a Frantei, faimoasa pentru industria sa de foie-gras, au anuntat miercuri producatorii acestei delicatese, transmite

Imnul national al Ucrainei va fi difuzat inaintea tuturor meciurilor de pe teren propriu ale echipei Ottawa Senators, pana la finalul actualei editii a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), a anuntat patronul francizei din capitala Canadei, Eugene Melnyk, citat de Reuters.