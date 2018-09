Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Liviu Pleșoianu lanseza un atac dur la adresa unei jurnaliste din Romania. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un text și o imagine in care jurnalista apare in proximitatea fostului premier, Dacian Cioloș."Carmen Paun nu e doar distinsa... jurnalista care scria ca celebrul procuror…

- Liberala Raluca Turcan, mesaj pentru parinți, elevi și profesori la inceput de an școlar. Intr-o postare pe Facebook, Turcan subliniaza importanța invațamantului in Romania. "Dragi parinți, elevi și profesori,Astazi incepe un nou an școlar. Cu toții ne-am fi dorit ca in anul…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, a transmis, duminica, pe Facebook, un mesaj pentru comunitatea evreiasca din Romania, cu ocazia Anului Nou evreiesc.Citeste si Omul care poate decide soarta PSD, semnal in plin scandal:Sa gandim pozitiv, sa fim cat mai uniti, sa gandim…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, saluta scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisa oficialilor romani, spunand intr-o postare pe Facebook ca eforturile sale de a aduce la cunoștința lui Donald Trump situația reala din Romania `au avut sens și au fost incununate cu succes`.„L-am informat direct…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, publica pe pagina sa de Facebook un mesaj in care America, Germania, Olanda si Austria sunt infatisate ca niste gandaci care invadeaza Romania

- Serj Tankian, solistul trupei System of a Down, a scris pe Facebook ca este solidar cu protestele de la Bucuresti, afirmand ca vocea poporului va produce din nou schimbare, scrie News.ro."Vreau sa exprim sprijinul nostru din toata inima pentru toti fratii si surorile din Romania care lupta…

- Bucuresteanul care si-a inmatriculat masina in Suedia cu un mesaj anti-PSD in loc de numar s-a ales cu dosar penal. Agentii rutieri din Capitala i-au intocmit astazi dosarul, desi titularul masinii circula de doua saptamani prin Romania, timp in care a fost oprit de mai multe ori. Barbatul s-a ales…

- Fostul deputat de Constanta intai pe listele USL, din partea PSD, apoi independent Remus Cernea, a decis sa paraseasca Romania, potrivit unui anunt facut de acesta, in urma cu cateva minute, pe pagina personala de socializare. Redam, integral, anuntul facut de Remus Cernea, pe pagina sa de Facebook:…