Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, in comuna Bucovat din judetul Dolj, el candidand pe locul I pe lista organizatiei PNL pentru Senat, ca foarte multi oameni sunt nehotarati in ceea ce priveste participarea la vot, pentru ca si-au pierdut increderea atat in administratiile…

- Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, merge pe drumul deja batatorit de alte marimi politice, dupa preluarea funcției. Astfel, Nicușor Dan și premierul Ludovic Orban merg impreuna la Ambasada SUA, acolo unde vor avea o intalnire cu ambasadorul Adrian Zuckerman.Citește și: Andi Moisescu are…

- Interzicerea circulației dupa ora 18.00 in intreaga Italia, cu excepția celor plecați pentru munca, sanatate sau alte urgențe, aspecte dovedite cu auto-certificare - este noua masura pe care o discuta autoritațile italiene și care ar putea fi inclusa in noul decret ce urmeaza sa fie semnat de Conte.Citește…

- Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului…

- Vedeta celor de la Pro TV, Andi Moisescu, a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. In urma cu doar cateva zile, soția lui Andi Moisescu, Oliva Steer, se declara impotriva maștilor și indemna oamenii sa iasa in aer liber și sa se imbrațișeze.Citește și: Rezervele lui Ludovic Orban.…

- Știam deja ca Lora estre intr-o forma fizica de invidiat...dar nici chiar așa. Vedeta s-a fotografiat doar in costum de baie, etalandu-și „patrațelele”. Fanii au ramas de-a dreptul surprinși de ultima fotografie a vedetei, de pe o rețea de socializare.

- Oana Roman s-a afișat așa cum nu mulți au putut s-o vada de-a lungul anilor. Fosta prezentatoarea de televiziune s-a pozat doar in Body. Cat a slabit aceasta și cum arata acum? Fanii au fost șocați de apariția ei. Oana Roman s-a afișat in Body. Vedeta a slabit, iar acum se lauda fanilor Imaginea vedetei…

- Klaus Iohannis a lansat miercuri un apel catre romani, in contextul apropierii deschiderii scolilor, sa respecte in continuare masurile anti-COVID. Presedintele a facut apel si la medici sa continue lupta in spitale. „Fac un nou apel: Dragi romani, continuati sa fiti responsabili” Virusul,…