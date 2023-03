Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sanctionarea fostei prezentatoare TV Olivia Steer, militanta anti-vaccinare, pentru ”atingerea dreptului la demnitate a categoriei profesionale a medicilor”, din cauza unei postari pe Facebook din timpul pandemiei. Colegiul Medicilor din Romania…

- Dana Budeanu a dat-o in bara! Aceasta s-a ales cu o plangere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce a folosit cuvantul ,,handicapat”, intr-unul din clipurile sale postate pe Facebook. Pe data de 7 martie a acestui an, Dana Budeanu a postat pe Facebook un clip video in care vorbea…

- Dana Budeanu, una dintre cele mai vocale influencerițe din Romania, s-a ales cu o reclamație la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru ca a folosit termenul „handicapatule“ intr-un clip postat pe Facebook.

- Soția lui Andi Moisescu, Olivia Steer, este citata in fața judecatorilor, intr-un dosar inceput inca din 2019, care, in ultimul an, s-a amanat din cauza unui expert care n-a dat doi bani pe dispozițiile instanței.

- Radu Banciu a fost sancționat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu o amenda de 25.000 de lei dupa ce in urma cu aproape o jumatate de an, intr-o emisiune TV, a declarat ca femeilor le place sa fie batute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Olivia Steer a anunțat recent ca a renunțat sa mai consume cafea și sare. Soția lui Andi Moisescu a vorbit despre schimbarile pe care le-a observat de cand a scos aceste produse din alimentația sa. De 15 ani, Olivia Steer este adepta stilului raw-vegan și a renunțat complet la carne. Recent, soția lui…

- La ultimele numiri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, Coaliția a preferat sa evite prevederile din Ordonanța Guvernului privind prevenirea și sacționarea tuturor formelor de discriminare. Numirile risca sa fie invalidate de CCR, pe motiv ca nu s-a respectat cerința legala ca doua…