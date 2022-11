Stiri pe aceeasi tema

- The Motans și Irina Rimes colaboreaza pentru a treia oara pentru piesa „Gata de zbor”, o piesa sensibila, cu un videoclip cinematic. „Gata de zbor” vorbește despre o iubire arzatoare, in care personaje ar putea fi chiar protagoniștii clipului, sau chiar ascultatorii, intrucat piesa invita la visare,…

- Giulia Jewlz și Criss Blaziny fac echipa pentru „Strazile”, o piesa despre o relație plina de pasiune și dorința. Vocea adolescentina a Giuliei se imbina cu mesajul foarte matur, caracteristic lui Criss Blaziny, astfel ca rezultatul este o piesa care poate plimba pe oricine printr-o poveste de iubire.…

- Dupa ce au adunat zeci de milioane de streamuri cu „Menage a trois”, Holy Molly si LIZOT colaboreaza din nou pentru „Sunday Night”, o piesa ce vorbește despre libertatea pe care o simți oricand ești alaturi de prieteni. Continuand o serie de lansari de success ale artistei, printre care se numara piese…

- Lansare-eveniment in industria muzicala din Romania! Andra este tatuatoare profesionista și are brațul plin de tatuaje, iar Smiley este un designer vestimentar creativ. Rolurile atipice ale celor doi artiști sunt ipostaze din videoclipul piesei „Doar vina ta”, prima piesa impreuna a celor mai importanți…

- Anda Adam și Xonia, gemene pentru prima lor colaborare. Iata videoclipul! Anda Adam și Xonia bifeaza prima lor colaborare in plan muzical. Cele doua artiste și-au unit forțele și au lansat impreuna piesa „Diamond Girl”. In traducere libera, Fata de Diamant. Piesa vine și cu un videoclip pe masura, in…

- Roxen și RAVA lanseaza single-ul „Niciodata Inapoi’ – o piesa sensibila in care cei doi artiști se completeaza perfect. Roxen este o artista extrem de cameleonica, reușind sa se transforme la fiecare noua lansare, iar „Niciodata Inapoi” este o piesa pe care fanii Roxen și RAVA o așteapta in suspans.…

- Olivia Addams lanseaza un nou single – Telepathy, in colaborare cu artistul columbian Dylan Fuentes. Dupa o vara plina de concerte atat in țara, cat și in Polonia, Olivia continua ascensiunea internaționala cu „Telepathy”. „Sunt tare incantata de colaborarea cu Dylan pentru ca stilul lui aduce un vibe…

- rareș și Olivia Addams lanseaza „Buchet de trandafiri”, un single care cuprinde celebrul refren popularizat la inceputul anilor 2000 de trupa Akcent. Piesa surprinde aceeași nostalgie care te va duce cu gandul la prima ta iubire și marcheaza prima colaborare dintre rareș, un artist in plina ascensiune,…