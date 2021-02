Olivia Addams, artista din Romania care a cucerit Polonia cu piesele sale, obține o noua performanța pe teritoriul polonez cu cel mai recent single al sau, Are we there. Piesa se aude pe cele mai importante radiouri și ocupa locul trei in topul radiourilor din Polonia, iar in Romania este difuzata pe radiourile comerciale. Tot in Polonia, Are we there este prezenta și in top 100 TV, pe locul șapte, dar și in top 200 Shazam, pe locul 14. De asemenea, este ascultata la radio și TV și in Rusia și Turcia. Pe Spotify, piesa are peste 600.000 de streams și este inclusa in playlist-uri importante pe…