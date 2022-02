Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…

- Se știe ca tinerii artiști din Republica Moldova sunt foarte talentați și mereu prinși in activitate muzicala. Exact și in cazul tinerei interprete Feyzana, cea care la doar 10 ani este, deja, o mica vedeta. Originara din Chișinau, Feyzana are un bagaj de experiențe și un amalgam de emoții pozitive,…

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- AURORA a lansat piesa „Midas Touch”, care a fost folosita pentru materialele video promoționale ale celui de-al treilea și ultim sezon al serialului american de pe Amazon Prime Video, „Hanna”. Track-ul a fost scris și produs de AURORA, impreuna cu Magnus Skylstad, colaboratorul sau frecvent. Titul piesei…

- „All That You Say Is (Ta Ta Ra)”, așa se numește cel mai nou single pe care Andreea D il lanseaza. Cu un sound pop dance și un refren de care iți vei aminti de la prima ascultare, „All That You Say Is (Ta Ta Ra)” este scrisa de Andreea D alaturi de Silviu Paduraru, Chircu Dragoș Corneliu și a fost produs…

- AMNA lanseaza la „La ușa mea”, o piesa sensibila despre vulnerabilitate și modul in care alegem sa suferim, departe de ochii lumii. Compus de catre artista alaturi de Robert Toma și Alex Parker, „La ușa mea” este un single care scoate in evidența prin versuri dorința omului de a arata mereu societații…

- Astazi, 19 noiembrie, Alex Parker a lansat piesa perfecta pentru sezonul de sarbatori, pe care o vei asculta cu siguranța pe repeat in aceasta perioada magica: Home Alone (Macaulay Culkin)! “A sosit timpul sa scot una dintre piesele mele preferate! “Macaulay Culkin” a fost compusa de mine si Marius…

- EMAA revine cu o noua lansare in 2021. “Atat de noi” calca pe urmele Sufletului Imun in profunzimea versurilor și a interpretarii cu care am fost obișnuiți de catre EMAA. Intr-o lume a vitezei, vocea Emei te oprește din haosul cotidian și te așeaza la masa pe tine cu cele mai sincere ganduri intr-o…