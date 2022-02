Olivia Addams – Cel mai iubit artist din Polonia

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica artiștilor romani este apreciata in strainatate de peste un deceniu. Artiști precum INNA, Minelli, Matteo sau trupe ca O-Zone și Ackent s-au impus pe piața internaționala dupa ce și-au cladit succesul in Romania. Chiar și așa, exista artiști ce sunt locul 1 in strainatate, iar romanii nu știu…

- INNA se bucura de un nou succes cu cel mai recent single lansat ”UP” in colaborare cu Sean Paul, astfel ca piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, Polonia, Bulgaria, Lituania și Romania, iar pe Shazam Global Chart este in trending in peste 15 țari, cu peste 1 milion de shazams. In plus,... View Article

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- In primul an de președinție, Maia Sandu a efectuat vizite in 18 raioane ale țarii in mai multe localitați, iar alte 14 in strainatate, intre care Ucraina, Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Georgia, SUA, Austria, Romania. In comparație, la fel in primul an de președinție, fostul șef…

- Cei 3,6 milioane de romani care locuiesc si lucreaza oficial in strainatate au trimis anul trecut 3,4 mld. euro in tara, marcand cel mai ridicat nivel al remitentelor din randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, arata datele Eurostat. Pentru prima data din 2011 incoace, anul trecut banii…

- Lumea artistica din Romania este din nou in doliu! O cunoscuta si foarte iubita interpreta de muzica populara din tara noastra a incetat din viata in acest weekend, la varsta de 85 de ani. Tita Barbulescu a plecat si ea la cele vesnice ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta…

- Gromee este un DJ/producator de top din Polonia cunoscut drept “mașinaria de facut hit-turi” pentru numeroasele dați cand a cucerit topurile cu piese precum „One Last Time (feat. Jasper Jenset)” sau „Cool Me Down” cu INNA. Pentru single-ul „Broken” colaboreaza cu Olivia Addams, un talent intr-o continua…