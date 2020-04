Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu Cercel, mesaj pentru ROMANI. Ce spune despre apa de la robinet in perioada pandemiei de CORONAVIRUS Adrian Streinu Cercel le-a transmis un mesaj romanilor in plina pandemie de coronavirus, intr-o interventie la Romania TV . Directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.…

- Politicienii isi vad mai departe d edispute in criza coronavirusului. "Cat tupeu! Niste masuri de protectie a cetateanului, in vremuri de pandemie, cine te impiedica sa iei? Tot PSD? Ai taiat 22 la suta din bugetul Sanatatii, in anul Coronavirusului, dupa ce ai imprumutat tara asta de 5 ori mai mult…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus. De luni va intra in vigoare și starea de urgența decretata de autoritați. Virusul ucigaș din China facand pana la acest moment 139 de victime. Noul coronavirus crescand numarul celor depistați pozitiv de la o ora la alta.

- Ministrul Sportului Ionuț Marian Stroe a transmis prin intermediul GSP un mesaj de calm și optimism in contextul pandemiei de coronavirus care traverseaza globul. CONTEXT: In neliniștea generata de coronavirus, Gazeta Sporturilor a decis sa lanseze, cu ajutorul vedetelor din sport, o campanie de conștientizare…

- Anamaria Katra, o baimareanca stabilita in Lombardia, zona afectata grav de epidemia cu coronavirus, le-a transmis un mesaj dur romanilor din Diaspora care au ales sa revina in țara. Femeia i-a numit pe aceștia egiști și iresponsabili."Ma adresez tuturor romanilor ce au ales sa fuga in țara. Va scriu…

- Natalie Portman a impresionat cu o ținuta sobra, creație Dior. Actrița recompensata cu Oscar in 2011 pentru interpretarea din Black Swan (2010) a transmis de fapt un mesaj important. Ținuta sa Dior Haute Couture a fost formata dintr-o rochie și o pelerina. Surpriza a fost ca pelerina avea brodate pe…

- Andra si Catalin Maruta sunt un model demn de urmat pentru toate cuplurile din tara. Astazi, sotul cantaretei si-a aniversat ziua de nastere, iar artista a avut un mesaj extrem de emotionant pentru acesta.

- Cristina Topescu a murit. Ultimul mesaj postat de regretata jurnalista pe pagina sa de socializare dateaza din 29 decembrie 2019, ora 21.59. In a doua zi de Craciun, prezentatoarea TV a transmis un mesaj cu referire directa la Papa Francisc care indeamna oamenii sa iubeasca animalele.