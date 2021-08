Stiri pe aceeasi tema

- Și FC Botoșani, fosta echipa a lui Olimpiu Morutan (22 de ani, mijlocaș ofensiv), are de caștigat dupa transferul acestuia la Galatasaray. Moruțan s-a transferat de la FCSB la Galata pentru 4,2 milioane de euro, a anunțat patronul Gigi Becali. Turcii vor mai achita inca 1,5 milioane daca echipa lui…

- Galatasaray Istanbul l-a transferat pe Olimpiu Moruțan dupa ce a facut o ultima oferta: 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane de euro daca echipa turca se va califica in grupele Europa League, a anunțat patronul roș-albaștrilor. „Da, l-am vandut pe Morutan la Galatasaray. Suma este de 5,7…

- Olimpiu Morutan, 22 de ani, a fost transferat de FCSB la Galatasaray Istanbul. Suma finala de transfer va ajunge la 5,7 milioane de euro, potrivit declarației facute de Gigi Becali pentru Fanatik.„L-am vandut pe Morutan la Galatasaray. Suma este de 5,7 milioane de euro. 4,2 milioane de euro vor plati…

- Olimpiu Morutan pleaca de la FCSB. Mijlocașul roman a semnat cu Galatasaray, a anunțat patronul Gigi Becali. Galatasaray l-a luat ape Moruțan dupa ce a facut o ultima oferta: 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane de euro daca echipa turca se va califica in grupele Europa League, a anunțat patronul…

- FC Copenhaga a facut o oferta oficiala pentru Olimpiu Moruțan in valoare de 3 milioane de euro, plus eventuale bonusuri. Este exact suma pretinsa public de George Becali in urma cu o saptamana. Finanțatorul FCSB s-a razgandit și le cere acum mai mulți bani danezilor. ...

- FC Copenhaga a facut o oferta oficiala pentru Olimpiu Moruțan (22 de ani). FCSB ar incasa 3 milioane de euro acum, dar ar mai putea primi inca unul in funcție de performanțele echipei. Gigi Becali și Edi Iordanescu sunt dispuși sa il cedeze pe Olimpiu Moruțan, in schimbul sumei corecte. Finanțatorul…

- Galatasaray, care l-a cumparat cu 6,5 milioane de euro pe Alexandru Cicaldau (24 de ani), a propus 8 milioane de euro pentru Olimpiu Moruțan (22 de ani), prima oferta in negocierile cu FCSB. Nu va fi și ultima, pentru ca antrenorul l-a convins pe președintele Elmas sa-l transfere. Dupa ce l-a luat pe…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca Parma a primit o oferta de a-l vinde pe Dennis Man in schimbul sumei de 12 milioane de euro. Patronule echipei italiene, Kyle Krause, nu vrea sa renunțe insa la internaționalul roman. Parmalive a scris ca echipa interesata de serviciile lui Dennis…