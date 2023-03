Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a avut un mesaj pentru contestatari dupa meciul Romania – Belarus, scor 2-1, din preliminariile EURO 2024. Selectionerul tricolorilor asigura ca va duce nationala la turneul final din Germania. Criticat pentru selectia facuta si pentru ca a castigat cu numai 2-0 in Andorra, Edi Iordanescu…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, este de parere ca Edi Iordanescu și toata conducerea FRF ar trebui sa-și dea demisia in cazul in care naționala Romaniei ar rata calificarea la EURO. Romania joaca acasa cu Belarus, de la 21:45, in al doilea meci din preliminariile Euro 2024, live pe GSP.ro și…

- Gica Popescu (55 de ani), fost capitan al naționalei Romaniei, nu a fost pe deplin mulțumit de prestația „tricolorilor” din victoria cu Andorra, scor 2-0, debutul in preliminariile EURO 2024. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la 21:45. Meciul va fi live TEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima…

- Aproximativ 23.000 de bilete au fost vandute pentru meciul dintre Romania și Belarus, programat marți, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Romania a obținut victoria scontata la debutul…

- Marius Lacatuș (58 de ani), fostul component al „Generației de Aur”, a vorbit despre victoria Romaniei cu Andorra, scor 2-0, in primul meci din preliminariile EURO 2024. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la 21:45. Meciul va fi live TEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Lacatuș s-a declarat…

- Romania a debutat cu o victorie in preliminariile pentru EURO 2024, 2-0 in deplasarea din Andorra. „Tricolorii” vor poposi o zi in Spania, apoi vor reveni la București pentru disputa cu Belarus. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Elvetiei, Murat Yakin, vrea ca echipa lui sa-si impuna jocul in meciul de sambata cu Belarus, la debutul in preliminariile EURO 2024, in Grupa I, din care face parte si Romania, informeaza radioteleviziunea RTS.Impresia artistica este putin importanta, doar victoria…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Gica Hagi a fost extrem de revoltat dupa declarația lui Edi Iordanescu. Fiul “Regelui” n-a fost inclus nici macar pe lista preliminara a stranierilor de la echipa naționala. Selecționerul „tricolorilor” a explicat ca l-a inștiințat pe mijlocașul lui Rangers ca nu va fi…