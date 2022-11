Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Morutan, gol pentru Pisa. Internationalul roman a deschis scorul in partida cu Cagliari, dupa ce a profitat de o gafa uluitoare a unui adversar. Cagliari – Pisa s-a terminat 1-1. Olimpiu Morutan a inceput sa marcheze pe banda rulanta pentru Pisa. Morutan a deschis scorul in partida pe care echipa…

- Olimpiu Moruțan a marcat din nou pentru Pisa, dupa doua luni de pauza. Internaționalul roman a fost titular la formația de Serie B alaturi de alt „tricolor”, Marius Marin, dar și alaturi de Artur Ionița, jucator care are cetațenie romana, dar evolueaza pentru Republica Moldova. Olimpiu Moruțan a deschis…

- Nicolae Stanciu pregateste o revenire de senzatie in Europa! Slavia Praga este clubul care il asteapta cu bratele deschise pe internationalul roman, dupa cum afirma chiar antrenorul gruparii din Cehia. Nicolae Stanciu evolueaza la gruparea chineza Wuhan Three Towns din vara trecuta. Mijlocasul s-a integrat…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…

- Valentin Mihaila (22 de ani) are un start excelent de sezon la Parma și a fost laudat pentru prestațiile sale de catre jurnaliștii italieni. Internaționalul roman a contribuit la 5 goluri, cu doua reușite și 3 pase decisive. Este cal mai bun pasator din Serie B in acest start de sezon. Parma are 6 puncte…

- Razvan Marin (26 de ani), mijlocașul roman, pare sa fi pierdut postul de titular la Empoli, bifand al doilea meci inceput pe banca. Luni seara nu a prins decat ultimele 14 minute la toscani, 2-2 cu Salernitana. Razvan Marin nu traverseaza cea mai buna perioada in Serie A. Adus ca un transfer important…

- Olimpiu Morutan a marcat primul sau gol pentru Pisa SC, duminica, in remiza cu echipa Como, 2-2, pe teren propriu, in etapa a doua a ligii secunde italiene de fotbal. Oaspeții au deschis scorul prin Alex Blanco, in minutul 5, dar Pisa a egalat dintr-un penalty transformat de Morutan, in minutul 24.…