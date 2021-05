Stiri pe aceeasi tema

- Cagliari, echipa lui Razvan Marin, a obtinut o victorie foarte importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii, 3-1 duminica pe terenul lui Benevento, in etapa a 35-a din Serie A, mijlocasul roman pasand decisiv la golul marcat in primul minut de grecul Charalampos Lykogiannis. Marin a evoluat pana…

- Partinda dintre Cagliari și AS Roma se joaca ACUM, in runda 33 din Serie A, iar Razvan Marin a inscris superb in poarta „giallorossi”. Internaționalul roman a oferit o pasa de gol la reușita lui Joao Pedro. Razvan Marin a fost trimis din nou in primul „11” de Leonardo Semplici, iar internaționalul roman…

- ''Ma simt bine in Serie A, imi place'', a declarat, pentru Corriere dello Sport, fotbalistul roman Razvan Marin, care joaca din acest sezon la Cagliari, dupa ce nu a reusit sa se impuna la echipa olandeza Ajax Amsterdam. Marin a vorbit despre experienta sa la clubul din…

- Sampdoria și Cagliari au remizat in partida disputata pe Stadio Luigi Ferraris, scor 2-2, in runda #26 din Serie A, iar Razvan Marin (24 de ani) a evoluat pana in minutul 87 pentru oaspeți. Razvan Marin a inceput pe teren partida cu Sampdoria și a fost al 15-lea meci consecutiv in care internaționalul…

- Internationalul roman Razvan Marin a avut o contributie importanta la victoria obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Cagliari, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Bologna, miercuri seara, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mijlocasul roman a fost cel care a pasat decisiv…

- Internationalul roman Razvan Marin a avut o contributie importanta la victoria obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Cagliari, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Bologna, miercuri seara, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres. Mijlocasul roman a fost cel…

- Razvan Marin (24 de ani) a centrat la golul lui Cagliari din victoria cu Bologna, scor 1-0. Razvan Marin a devenit unul dintre liderii lui Cagliari. Internaționalul roman iși asuma executarea de faze fixe și este un dirijor la centrul terenului. Astazi a centrat la unicul gol al victoriei cu Bologna,…