Olimpism / Logo-ul JO Milano Cortina 2026, desemnat de public prin vot

- Comitetul Executiv al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) a hotarat ca Sesiunea CIO din 2025 sa aiba loc la Atena. Decizia a fost luata pentru a compensa eforturile depuse de greci pentru gazduirea in capitala elena a celei de 137-a Sesiuni CIO in cadrul careia a fost ales președintele CIO al carui…

- Emblematicul „Stade de France”, una dintre cele mai importante arene sportive pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Paris 2024, va deveni, luna viitoare, un centru major de vaccinare Covid-19. Oficialii din Saint-Denis și agenția regionala de sanatate mai trebuie sa stabileasca doar ziua pentru…

- Spadasina Ana Maria Popescu este oficial calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Ea a terminat prima in ierarhia mondiala a armei și s-a calificat la cea de-a cincea sa ediție de Jocuri, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Ana Maria Popescu a caștigat argint la JO Beijing de la…

- Doua discipline noi au fost incluse in programul Jocurilor Europene Cracovia-Malopolska 2023. Acestea sunt tir cu arcul și box thailandez (Muay Thai), informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Competiția include in program discipline olimpice și non-olimpice. Ediția din Polonia este a 3-a a Jocurilor…

- Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice și Paralimpice Tokyo 2020, TOCOG, a anunțat liniile directoare care acopera contramasurile Covid-19 care vor fi puse in aplicare in cadrul Ștafetei Torței Olimpice Tokyo 2020, care va incepe in prefectura Fukushima, joi, 25 martie 2021, informeaza Comitetul…

- Componenții echipei naționale de polo a Romaniei au fost incurajați, miercuri, 10 februarie, de Mihai Covaliu și George Boroi inaintea plecarii la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. La Complexul Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani,…