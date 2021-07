Orasul australian Brisbane a obtinut organizarea Jocurilor Olimpice de vara din 2032, cu doua zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor de la Tokyo, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Singur candidat, orasul australian a fost ales gazda Jocurilor de peste 11 ani de membrii Comitetului International Olimpic reuniti in cea de-a 138-a sesiuni in capitala Japoniei si va urma dupa Paris 2024 si Los Angeles 2028. Este pentru a treia oara in istorie cand ...