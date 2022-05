Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Municipala Radu Rosetti din Onești a fost desemnata printre caștigatorii de anul acesta a campaniei naționale „Hai pe net!”, dedicata alfabetizarii digitale in Romania și a fost aleasa exemplu de buna practica pentru alte biblioteci din țara. Proiectul Navigator 50+ al Bibliotecii Rosetti,…

- Etapa nationala a Olimpiadei de Religie Catolica, pentru clasele V-XII, s-a desfasurat in perioada 27 aprilie – 1 mai 2022, in Iasi. Acest eveniment a adunat elevi din toata tara, la cele doua nivele teoretic si teologic, (religie si vocational), care, entuziasti, s-au prezentat pentru a-si testa cunostintele.…

- Lauri și premii pentru elevii bacauani, care au participat la fazele naționale ale olimpiadelor de limbi moderne. Cei care au urcat pe podiumul acestor competiții sunt: ✔️ La Olimpiada Naționala de Limba germana moderna 2022, organizata la Tg. Mureș intre 6 și 12 aprilie: • Premiul I și Premiul II proiect…

- Hristos a Inviat ! spun parinții și Adevarat a Inviat ! raspund credincioșii pelerinajului organizat, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, de catre parohia Margineni și parohia Luncani, prin intermediul Centrului de Pelerinaj…

- Vestea am aflat-o chiar de la protopopul Ioan Bargaoanu, care vorbește de o acțiune ce face parte dintr-un Proiect desfașurat de cinci ani la Onești, cu binecuvantarea Parintelui Arhiepiscop Ioachim Giosanu, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului și cu ajutorul unor sponsori generoși, firme și persoane…

- Profesorul Petre Isachi a primit, ieri, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Bacau. Petre Isachi a debutat in critica literara in anul 1990, in revista ”Ateneu” fiind autorul catorva sute de articole și eseuri, publicate și in alte reviste de cultura cum ar fi: ”Zburatorul”, ”Contemporanul”,…

- Odata cu ridicarea majoritații restricțiilor impuse de pandemie, Biblioteca „Radu Rosetti” din Onești deschide șase ateliere dedicate persoanelor de toate varstele. Acolo, cei interesați iși pot petrece in mod placut timpul liber, exersand sau invațand abilitați noi. Aceste ateliere iși propun sa provoace…

- Primaria municipiului Onești, prin Compartimentul Protecția Mediului și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, deruleaza proiectele ECO(N)EȘTI – ECO-ȘCOALA și sarbatoresc Ziua Mondiala a Apei, marcata in fiecare an pe 22 martie, prin manifestari in intervalul 21-23 martie menite sa concentreze atenția comunitații…