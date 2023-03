Stiri pe aceeasi tema

- RISC… Un camion inmatriculat in Republica Moldova, care a staționat pe marginea parții carosabile, din zona autogarii din municipiul Huși, a fost cat pe ce sa fie inghițit de o groapa care s-a produs in acostament, pe fondul greutații vehiculului. Șoferul oprise in acel loc, dupa ce sesizase o problema…

- A FI SAU A NU FI… Tevatura cu iluminatul stradal din Huși, care a ajuns deja un fel de comedie trista pentru localnicii care stau pe strazi lasate in bezna nopți la rand, a capatat, iata, și prima explicație oficiala din partea primarului Ioan Ciupilan. Grație unei intrebari adresate de catre consilierul…

- UPDATE: Polițiștii au stabilit faptul ca in accidentul de la intersecția din zona Școlii 2 din Huși au fost implicate o autoutilitara condusa de un tanar din Muntenii de Jos și un autoturism condus de un tanar din comuna Dimitrie Cantemir. Doua tinere, ambele cu varsta de 23 de ani, pasagere intr-una…

- NAMEȚI… A nins serios la Huși, iar prin oraș, angajații Serviciului de Salubrizare au pornit ofensiva curațarii drumurilor. Necazul insa vine atunci cand se ajunge pe strazile pe care mașinile sunt parcate alandale, ba pe carosabil, ba pe trotuar, iar proprietarii nu ies sa mute un pic vehiculele din…

- NOROCOSI… Cei trei liceeni din Husi, care au facut prapad in cimitirul evreilor din oras, distrugand, in primavara lui 2019, in jur de 70 de pietre funerare, pot rasufla usurati! Desi procesul penal pentru „profanare de morminte” inca se cazneste pe rolul instantei, prescrierea faptelor a intervenit…

- CRIZE… Chiar in aceste clipe, pe holurile spitlaului din Huși se țipa ca la balamuc! Medicul Taisia Deleanu s-a enervat cumplit pe faptul ca familia unui pacient din Vetrișoaia nu vrea sa il ia acasa, fara un bilet de externare și fara o rețeta prescrisa, pe un batran pe care il avea internat in secția…

- RISCURI… Adapostul pentru persoanele cu probleme sociale, amenajat la etajul cladirii in care funcționeaza creșa din municipiul Huși, a luat foc, iar incendiul ar fi izbucnit de la un reșou electric, amplasat mult prea aproape de perdeaua din incapere. Imaginile de la fața locului arata ca valvataia…

- CA SA VEZI!… Modernizarea unui corp de cladire aparținand Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huși a necesitat de curand o majorare a costurilor investiției cu 37%. Situația i-a facut pe unii consilieri sa intrebe executivul care ar fi cauza pentru acești bani, deloc puțini, care trebuie alocați…