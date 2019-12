Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi de la Colegiul Național ''Silvania'' Zalau, olimpici internaționali, care au obținut premii și medalii la olimpiadele și concursurile internaționale din anul școlar 2018-2019, au fost premiați Palatul Național al Copiilor din București

- • Doua medalii de aur și patru medalii de argint: palmaresul elevilor romani la Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori/2019. Una dintre medalii aparține lui Eduard Doliș, elev la Colegiul Național „Gh. Vranceanu” Bacau Lotul de juniori al Romaniei a obținut doua medalii de aur și patru medalii…

- La Colegiul Național „Ferdinand I” Bacau s-a desfașurat, la sfarșitul saptamanii trecute, intre 6 și 8 decembrie, cea de a XXI-a ediție a tradiționalului Concurs National Interdiciplinar de matematica si fizica „Vranceanu Procopiu”, cuprins in Calendarul competitiilor scolare, finanțat de Ministerul…

- Caștigatorul etapei naționale a concursului internațional „Afișe pentru Pace 2019”, elevul Toma Andrieș de la Colegiul Național de Arta „George Apostu”, a fost premiat, zilele trecute, de Lions Club Moldova Bacau. Au fost premiați, de asemenea, și elevii care s-au situat pe locurile al doilea (Carla…

- Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” a fost in perioada 6-9 noiembrie 2019 gazda primei intalniri internaționale din cadrul proiectului Erasmus+ „Campus Stellae for Europe”, nr. 2019-1-ES01-KA229-064905_3. Proiectul este finanțat de catre Comisia Europeana, are valoarea totala de 121.479 euro, din…

- Bacaul are un singur reprezentant la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori prin Eduard Doliș, elev in clasa a X-a, profil Matematica-informatica, la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”. Premiul al III -lea obținut la etapa naționala a acestei olimpiade școlare i-a adus și calificarea…

- * performanța aparține elevului Teodor Ionuț Grosu, din clasa a X-a, de la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”, care a reprezentat Romania la Olimpiada Internaționala de Astronomie, ce a avut loc in perioada 18-27 octombrie 2019, la Piatra-Neamț. „A fost de departe cea mai frumoasa experiența din…

- Colegiul Național “Gheorghe Vranceanu” din Bacau a spart și anul acesta gheața in ceea ce privește balurile bobocilor. Programat vineri seara, la Teatrul de Vara, evenimentul a avut ca tema ideea de «Wild West», probabil fara nici o legatura cu starea educației romanești din ziua de astazi, dar extrem…