Olimpici la mate, profesori online în pandemie Un grup de liceeni de clasa a X-a, din Bucuresti, cu rezultate exceptionale la matematica, au dezvoltat o platforma digitala cu ajutorul careia pregatesc la aceasta materie elevi de clasa a VIII-a care au de sustinut in vara examenele de Evaluare nationala. Initiativa liceenilor s-a bucurat de un succes neasteptat. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

