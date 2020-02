Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au amanat pregatirea voluntarilor din cauza coronavirusului. Sesiunea care ar fi trebuit sa aiba loc sambata va fi reprogramata pentru o data care va fi anuntata ulterior.„Avand in vedere eforturile de prevenire a raspandirii infectiei cu noul coronavirus,…

- Trei cetațeni moldoveni se afla la bordul navei de croaziera "Diamond Princess", care este plasata in carantina din cauza coronavirusului, langa Tokyo. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Ministerului de Externe de la Chisinau.

- Organizatorii maratonului de la Tokyo, programat pe 1 martie, au decis ca la start sa se alinieze doar sportivii de elita, pentru a evita riscul propagarii coronavirusului in Japonia, unde numarul cazurilor continua sa creasca, relateaza EFE. La maratonul de la Tokyo erau asteptati circa 38.000 de participanti,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) nu are in vedere mutarea Jocurilor de vara de la Tokyo si nici alte "planuri de urgenta" din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat presedintele Comisiei de coordonare a CIO pentru JO 2020, australianul John Coates, citat de agentia EFE. "Nu exista niciun motiv…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 sunt in pericol din cauza coronavirusului. Evenimentul este programat in perioada 24 iulie - 9 august. Toshiru Muto, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, a susținut astazi o conferința de presa in care nu și-a ascuns ingrijorarea in privința extinderii…

- Campionatele Mondiale de Atletism in sala au fost amanate pentru 2021, din cauza Coronavirusului. Este, astfel, afectata calificarea si pregatirea atletilor romanilor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Agentia antidoping chineza (CHINADA) a decis sa suspende "momentan" activitatile sale de control "din motive de protejare a sanatatii", ca urmare a epidemiei de coronavirus care afecteaza tara, cu sase luni inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a anuntat, luni, Agentia de control international (ITA),…

- Ministerul Sanatații organizeaza, luni, o intalnire de lucru la care va participa si ministrul Sanatatii, Victor Costache, in cadrul Comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus.