- Comitetul International Olimpic va decide in patru saptamani soarta Jocurilor Olimpice, care se afla sub semnul intrebarii, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Conducerea executiva din cadrul Comitetului International Olimpic a avut o sedinta, astazi, in urma solicitarii a…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea fi amanate pentru o data ulterioara in cursul anului, din cauza pandemiei de coronavirus, a recunoscut, joi, presedintele Federatiei Internationale de Atletism, Sebastian Coe, afirmand in acelasi timp ca este inca prea devreme pentru a se lua o decizie definitiva,…

- Guvernul japonez nu are in plan amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al executivului, Yoshihide Suga. “Nu facem niciun fel de ajustari pentru amanarea jocurilor”, a spus Suga, in fata parlamentului,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, ieri, ca liderii G7 au fost de acord cu sustinerea desfasurarii Jocurilor Olimpice „complete", dar nu a raspuns intrebarilor privind o eventuala amanare a acestora, relateaza Reuters. Jocuri complete se refera la programul competitiei si la prezenta spectatorilor…

- Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei, a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, se vor desfasura conform calendarului deja stabilit, in ciuda amenintarii coronavirusului. Japonia se afla in proximitatea Chinei, dar a reusit sa lupte destul de eficient cu epidemia. 28 de morti…

- ​Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca organizatorii ar trebui sa ia în calcul amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un an, în contextul pandemiei de coronavirus, el precizând ca evenimentul nu ar fi la fel fara spectatori, cum probabil s-ar desfasura în…

- Ministrul japonez al Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, a declarat miercuri ca amanarea sau anularea JO 2020 de la Tokyo este "de neconceput", in timp ce epidemia de coronavirus continua sa ridice intrebari in legatura cu mentinerea evenimentului in aceasta vara, informeaza AFP. "Din…

- Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe, transmit Kyodo si BBC, informeaza AGERPRES . Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani…