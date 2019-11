Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR 14 NOIEMBRIE. BNR a cotat miercuri euro la 4,7635 lei. Leul a mai atins o cotatie minima record in luna ianuarie a acestui an, respectiv pe 25 ianuarie, cand cursul a fost de 4,7648 lei/euro. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,3343…

- Romania va fi reprezentata in turneul feminin de baschet 3x3 din cadrul Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo. Baschetul romanesc a obținut aceasta calificare istorica gratie poziției din clasamentul mondial al federațiilor naționale realizat de FIBA pana la data de 31 octombrie 2019. Romania s-a situat,…

- Fostul selectioner al echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a declarat, joi seara, ca intelege supararea Cristinei Neagu dupa demisia sa, dar a precizat ca decizia sa de atunci nu a fost una egoista. "O inteleg pe Cristina ca e suparata si sunt de acord cu ea. Pentru ca in…

- ​Jucatoarea Naomi Osaka (3 WTA), care locuieste în SUA de la vârsta de 3 ani, a decis sa aleaga cetatenia japoneza, în defavoarea celei americane, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a anuntat postul NHK, potrivit AFP.Nascuta în Japonia din mama japoneza…

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, sambata, ca nu este o mare surpriza faptul ca echipa feminina de gimnastica artistica a Romaniei nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma ratarilor numeroase ale sportivelor din calificarile Campionatelor Mondiale care se desfasoara…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo din 2020 propune o noua modalitate de a racori spectatorii ce vor asista la competitia polisportiva, tinand cont de caldura sufocanta din timpul verii.

- Handbalista Cristina Neagu crede ca fostul selectioner, spaniolul Ambros Martin, a dat dovada de lipsa de fair-play renuntand, in luna mai, la echipa nationala a Romaniei cu un an inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru ca ulterior sa preia reprezentativa Rusiei. "Pentru mine a fost un soc sa…

- Handbalista Cristina Neagu a declarat, miercuri seara, ca fostul selectioner, spaniolul Ambros Martin, a dat dovada de lipsa de fair-play in luna mai renuntand la echipa nationala a Romaniei cu un an inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru ca ulterior sa preia reprezentativa Rusiei. "Pentru mine…