Olimpiadele şcolare şi competiţiile sportive, suspendate/ Pe surse – Se închid școlile până după Paște Olimpiadele scolare si competitiile sportive, suspendate/ Pe surse – Se inchid școlile pana dupa Paște in Eveniment / on 09/03/2020 at 14:40 / Ministerul Educatiei si Cercetarii a decis, luni, in cadrul videoconferinței cu inspectorii școlari, suspendarea olimpiadelor scolare judetene si regionale, precum si a competitiilor sportive, pana la o data care va fi comunicata ulterior. Suspendarea olimpadelor școlare vine ca o masura de prevenire a imbolnavirii cu coronavirus. In perioada urmatoare ar fi trebuit sa se desfașoare etapele naționale ale olimpiadelor de: Matematica –… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

