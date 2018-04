Olimpiada Nationala de Religie pentru seminarii si licee teologice ortodoxe, in Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale organizeaza, in perioada 19-22 aprilie 2018 , Olimpiada Naționala de Religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe, in Baia Mare, județul Maramureș, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare, anul școlar 2017-2018. La aceasta competiție naționala desfașurata…

- Vineri, 6 aprilie 2018, Vinerea Mare a Sfintelor Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba Prohodului Domnului la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, impreuna cu soborul, in mijlocul Catedralei fiind pus Sfantul Epitaf. Din sobor au…

- Baimarenii sunt asteptaai an Duminica de Florii la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare. Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” orgnizeaza concertul de pricesne și muzica religioasa „Din suflet de creștin”. “Prin aceste acțiuni oferim an de an, un dar neprețuit credincioșilor care…

- Vineri, 9 februarie 2018, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a prezidat sedinta tehnica ce a avut loc la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare in legatura cu etapele constructive ce se vor derula in acest an la sfantul locas de inchinare. La sedinta tehnica…

- Joi, 8 februarie 2018, cu incepere de la ora 12,00, Preasfintitul Parinte Episcop Iustin a prezidat, in sala „Sfantul Iosif Marturisitorul” din cadrul Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Baia Mare, sedinta anuala a Casei de Ajutor Reciproc (C.A.R.) a preotilor si personalului neclerical din Eparhie.…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, sub presedintia Preasfintitului Parinte Iustin Hodea, episcopul Maramuresului si Satmarului, in sala Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul din Catedrala Episcopala Sfanta Treime din Baia Mare, s-au desfasurat lucrarile Adunarii Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului…

