Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de Bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie Agerpres.Proba obligatorie a profilului va fi marti, iar miercuri - proba la alegere a profilului…

- UIMITOR…. Alexandra Drestaru, eleva in clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Barlad, a reusit anul acesta calificarea la trei olimpiade nationale. Este singura eleva de liceu din judet calificata la trei olimpiade, si anume la Limba si Literatura Romana, la Religie si la Cultura si Spiritualitate.…

- Simulare Evaluare Naționala 2023. Baremul la Limba și literatura romana. Au inceput probele pentru simularea la Evaluarea Naționala 2023. Prima proba a fost cea la Limba și Literatura Romana. Elevii au avut doua texte la prima vedere: un fragment din Dansul ursului de Ion D. Sirbu, iar al doilea din…

- Luni, 20 martie, incep probele simularilor pentru Evaluarea Nationala. Potrivit Ministerului Educatiei, accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8.30, iar probele incep la ora 9.00. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 2 ore din momentul in care s a incheiat distribuirea subiectelor…

- INTELIGENTE… Ce cadou frumos puteau sa-și faca de 8 Martie, amazoanele olimpice care au participat la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana, decat o calificare in grup la Naționala. De la clasa a V-a, pana la a XII-a, pe primul loc au ieșit doar fete, niciun baiat nu a reușit performanța…

- In zilele 23-24 februarie, membrii ai Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) vor fi prezenți la Arad pentru a viziona patru spectacole ale Companiei de Teatru... The post Ministagiune la „Aradi Kamaraszinhaz”, cu supratitrare in limba romana, in atenția juriului UNITER appeared first on Special Arad…

- In zilele 23-24 februarie, membrii ai Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) vor fi prezenți la Arad pentru a viziona patru spectacole ale Companiei de Teatru... The post Ministagiune la „Aradi Kamaraszinhaz”, supratitrate in limba romana, in atenția juriului UNITER appeared first on Special Arad · ultimele…

- Ioan Popisteanu a absolvit sectia de Bibliologie ndash; Biblioteconomie, in anul 1968, iar apoi sectia de Limba si Literatura Romana, in 1972 In anul Revolutiei a militat pentru infiintarea Universitatii "Ovidius" Ioan Popisteanu a primit distinctia de "10 oameni de valoare ai Constantei" Nascut la…