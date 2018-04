Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve din Alba Iulia și Sebeș au obținut un loc trei și o mențiune la Olimpiada Naționala de Germana, ce s-a desfașurat in perioada 23-29 martie, la Craiova. Astfel, Kast Larisa (clasa a IX-a B), eleva a Colegiului Național ”HCC” din Alba Iulia, a obținut locul III la nivelul B1, iar Mucenicu Amina,…

- Etapa nationala a Olimpiadei de limba rusa moderna a avut loc, in perioada 30 martie - 3 aprilie 2018, la Sighetu Marmatiei, judetul Maramures. Lotul olimpic al judetului Suceava a fost format din cinci elevi, patru dintre acestia intorcandu-se cu premii si mentiuni.Premiul I a fost adjudecat de ...

- Etapa nationala a Olimpiadei de limba rusa moderna a avut loc, in perioada 30 martie - 3 aprilie 2018, la Sighetu Marmatiei, judetul Maramures. Lotul olimpic al judetului Suceava a fost format din cinci elevi, patru dintre acestia intorcandu-se cu premii si mentiuni.Premiul I a fost adjudecat de ...

- Sase elevi din Alba Iulia, Sebes, Cimpeni si Abrud vor reprezenta judetul Alba la etapa nationala a olimpiadei de Geografie 2018. Faza nationala a olimpiadei se desfasoara la Braila, in perioada 1-6 aprilie. Cuprinde doua probe, cea teoretica si cea practica, de teren. Elevii care obtin note peste 8,50…

- In acest weekend, la Alba Iulia s-a desfasurat si etapa judeteana a Olimpiadei de Chimie. Testarile au fost la sediul Scolii Gimnaziale „Vasile Goldis”. Cinci elevi din clasele VIII-XI s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, ce se va desfasura in aprilie, la Craiova. Inspectoratul Scolar Judetean…

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- Sambata, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a avut loc etapa județeana a Olimpiadei de Fizica. La centrul de concurs s-au prezentat aproape 70 de elevi din clasele VI – XII. Va prezentam rezultatele obținute de elevi, inainte de contestații. Precizam faptul ca in urma contestațiilor,…

- Luana Andrada Bel, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a fost medaliata cu argint la etapa naționala a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica, ce s-a desfașurat la Gura Humorului. Ediția a XVI-a a etapei naționale a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica…