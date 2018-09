Olimpiada Internationala de Informatica 2018. Trei medalii de argint si una de bronz pentru Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Recent incheiata competitie desfasurata la Tsukuba, in Japonia, le-a oferit ocazia olimpicilor romani pasionati de informatica sa isi testeze cunostintele. Mai mult decat atat, patru dintre reprezentantii lotului olimpic al Romaniei revin in tara cu medalii – trei de argint si una de bronz. Este vorba…

- Elevii romani continua seria performanțelor obținand rezultate foarte bune la consursurile internaționale desfașurate in aceasta vacanța. La Olimpiada de Informatica a Europei Centrale, din Polonia, lotul Romaniei a obținut patru medalii, doua de aur și doua de argint. La Olimpiada Internationala de…

- Lotul de informatica al Romaniei a obtinut patru medalii – doua de aur si doua de argint – la a XXV-a editie a Olimpiadei de Informatica a Europei Centrale (CEOI), desfasurata in perioada 12 – 18 august, in Polonia, la Varsovia. Potrivit unui comunicat de presa al MEN remis luni AGERPRES, in clasamentul…

- Echipa Romaniei a obținut o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, precum și doua mențiuni de onoare la Olimpiada Internaționala de Matematica de la Cluj-Napoca, unde s-a clasat pe locul 33 din 110 țari participante.

- Lotul olimpic de geografie a cucerit doua medalii de aur, doua medalii de argint și trei medalii de bronz la Olimpiada Balcanica, desfașurata la Iași, in perioada 24-29 iunie. Rezultatul a plasat Romania pe primul loc in clasamentul pe națiuni. Medaliile de aur au fost obținute de Razvan Marian Popescu (clasa…