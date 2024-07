Stiri pe aceeasi tema

- Legendara gimnasta Nadia Comaneci lipsi de langa sportivii noștri la Olimpiada de vara de la Paris, așa ca a zburat de peste Ocean pentru a le da un imbold, dar și un suport psihologic in ceea ce este, pe teren sportiv, marea intrecere a națiunilor. Nu doar ca este cea mai medaliata gimnasta olimpica,…

- Joi, 25 iulie, un eveniment remarcabil a avut loc in Paris, marcand inaugurarea Casei Romaniei la Jocurile Olimpice 2024. Evenimentul a reunit personalitați importante, inclusiv președintele Romaniei, Klaus Iohannis, președintele Comitetelor Olimpice Europene, Sipros Kapralos, ambasadorul Romaniei in…

- Panica la Jocurile Olimpice din Paris dupa ce Israelul a avertizat Franța cu privire la posibile „atacuri teroriste”. In cursul zilei de ieri, joi, 25 iulie, ministrul israelian de externe i-a scris omologului sau francez pentru a-și exprima temerile cu privire la atacuri teroriste comise de grupari…

- Charlotte Dujardin (39), triplu medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, a fost suspendata pe termen nelimitat dupa apariția unui videoclip in care poate fi vazuta lovind un cal de 24 de ori intr-un minut! Medaliata de trei ori cu aur la Jocurile Olimpice, Charlotte Dujardin, 39 de ani, va privi Olimpiada…

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris. „In vremurile pe care le traim,…

- Navetistii din Paris s-au confruntat marti cu perturbari majore, in timp ce lucratorii feroviari au intrat in greva pentru a exercita presiuni asupra operatorului feroviar national SNCF inainte de negocierile contractului de munca pe timpul Jocurile Olimpice (26 iulie - 11 august), scrie Reuters, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca nu va respecta armistitiul olimpic si va continua razboiul din Ucraina pe durata Olimpiadei de vara de la Paris, contrar dorintei omologului sau francez Emmanuel Macron, a relatat AFP, preluata de news.ro.„Aceste principii olimpice, inclusiv…

- Olimpiada de la Paris din acest an se pregateste sa faca fata unei provocari fara precedent in materie de securitate cibernetica, organizatorii asteptindu-se la o presiune uriasa asupra evenimentului sportiv din aceasta vara. Crima organizata, activistiivirtuali vor fi principalele amenintari in perioada…