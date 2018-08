Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-au ciocnit cu skijetul de stabilopozi, in statiunea Mamaia. Ranitii sunt constienti si primesc ingrijiri medicale.

- Meteorologii au publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea vremea va fi calduroasa in prima zi a prognozei, dar si in intervalul 13 ndash; 19 august, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul unei medii regionale de 30...31 de grade.Un regim termic…

- Administratia Nationala de Meteorogie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, vremea va fi local calduroasa in cea mai mare parte a intervalului de prognoza. Se vor inregistra maxime usor peste 30 de grade in cea mai mare parte a zonei continentale,…

- Lumi Starlight si invitatii sai va invita sambata, 4 august 2018, ora 16.00 19.00, in Sala de conferinte a Hotelului Savoy din Mamaia unde va avea loc un eveniment unic pentru publicul constantean.La 6 luni de la lansarea Lumi Starlight, intre eclipsele pe axa Leu Varsator, se va desfasura primul eveniment…

- De la Albert Camus pana la autorii tineri, multi scriitori si-au plasat povestile la malul marii sau oceanului. Prin lupa literaturii, malul marii este vazut ca locul unde se petrec unele dintre cele mai interesante dintre ele, fie ca este vorba despre o insula mica, o plaja sau un hotel. In aceste…

- Dupa un sejur pe tarmul grecesc, vedeta Pro TV si-a prelungit vacanta cu cateva zile petrecute pe litoralul romanesc. Chiar daca vremea este uneori capricioasa la inceput de vara, vedeta Pro TV si-a rezervat cateva zile de vacanta si pe litoralul romanesc, la incheierea sejurului petrecut in Grecia.…

- N-ai voie sa lipsești de la mega-concertul de sambata, 23 iunie de la Mamaia! Nuba Beach Club da startul petrecerilor de la malul marii cu super rapperul Craig David. (Promotiile zilei la monitoare) Urmeaza o vara plina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…