Olimpiada cu gust amar pentru un elev din Iasi. Acesta a fost nevoit sa stea impreuna cu mama sa in conditii greu de imaginat Un elev din Iași a urcat cu mama sa in tren pentru a participa la o olimpiada organizata la Timișoara. Drumul a fost unul foarte lung, de 18 ore. Cei doi sperau sa se odihneasca la destinație intr-un loc curat și liniștitor. Au avut insa o surpriza neplacuta. Mama elevului a postat pe Facebook imagini din camera respectiva și a descris mirosuri pe care le-am putea doar banui privind fotografiile. „Mergi cu trenul aproape 18 ore ca sa participi la marea olimpiada romaneasca. Ajungi obosit și infrigurat la cazare și speri sa ai noroc sa gasești un loc rezonabil. N-ai avut. Mirosuri grele, de praf,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Iasi a urcat cu mama sa in tren pentru a participa la o olimpiada organizata la Timisoara. Drumul a fost unul foarte lung, de 18 ore. Cei doi sperau sa se odihneasca la destinatie intr-un loc curat si linistitor. Au avut insa o surpriza neplacuta. Mama elevului a postat pe Facebook imagini…

- Jurnalista Alexandra Gorghiu a pierdut lupta cu boala, in ziua de 16 aprilie 2022, la varsta de 56 de ani.Ea debutase in presa la varsta de 32 de ani, ca redactor al ziarului Timpul. A fost realizator de emisiuni, din 1998 pana in 2016, la Radio Romania Reșita. In 2017, a trecut pe postul de redactor…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi reluarea graduala a zborurilor pe 26 de rute ce decoleaza de pe 7 aeroporturi din Romania catre destinații variate din 8 țari. Acum, romanii pot calatori din nou catre 20 de destinații, incepand din martie și aprilie. Biletele…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au reținut aseara, pentru 24 de ore, și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 52 de ani, din municipiul Targu Jiu și o femeie, de 62 de ani, din municipiul Timișoara, banuiți de savarșirea…

- IT-istii romani s-au alaturat din primele zile de dupa atacul Federatiei Ruse lansat asupra Ucrainei in efortul de ajutorare a refugiatilor din aceasta tara. Ei sunt cei care, prin solutiile informatice pe care le-au creat extrem de repede, au grija sa adune la un loc, intr-un mod vizibil si usor de…

- Drumul nu este un coș de gunoi, dar se pare ca mulți inca nu ințeleg asta. Angajații DRDP Timișoara au gasit saptamana trecuta fel și fel de deșeuri pe centura Timișoarei și pe DN 69 Timișoara - Arad.

- Timișoara – Moravița va deveni sigur autostrada, a anunțat astazi, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Afirmația vine dupa ce doua comisii, reprezentand ministerele de specialitate din Romania și Serbia, s-au intalnit la Timișoara, pentru a discuta o serie de detalii legate de…