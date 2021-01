Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de futsal a Romaniei a terminat la egalitate cu Serbia, scor 2-2, joi seara, in Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timisoara, in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatul European. Trei dintre marcatori au fost in trecutul apropiat campioni naționali de futsal cu Informatica. Tricolorii…

- Romania a debutat joi cu o remiza in preliminariile EURO 2022 la futsal, terminand cu 2-2 partida cu Serbia, considerata favorita grupei a 4-a. Echipa de futsal a Romaniei a inceput joi campania de calificare...

- Astazi a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul este asigurat de firma producatoare, inclusiv in momentul transportului la sol. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de…

- Tesla intra in linie dreapta cu planurile pentru Romania si a actualizat lista oraselor unde va construi statii de tip Supercharger. Prima statie ar urma sa fie gata in primul trimestru al acestui an in Timisoara. In trimestrul al doilea Tesla are in plan sa deschida statii de incarcare si…

- În 2006-2007 era aceeași problema cu forța de munca în Timișoara, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, în Timiș. „Eu am încredere ca dumneavoastra (oamenii de afaceri n.r.) veți gasi soluții. Atâta timp cât nu va pune piedici statul, veți…

- Pentru copiii surzi, scrisul este precum o limba straina, ei gandesc intuitiv, prin imagini. De mai bine de doua luni, pe pereții Centrului pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” din Timișoara, sta scris cuvantul „școala” cu dactileme, semne efectuate cu ajutorul degetelor. Daca in urma cu 20…

- CARANSEBES – Cel de-al doilea municipiu al judetului a fost pe lista Zilei Z, promisa de ministrul Vela impotriva gruparilor de crima organizata! Ministrul Marcel Vela anunta Ziua Z in Romania, cu sute de descinderi si perchezitii la gruparile de crima organizata. Iar astazi, de dimineata, procurorii…

- Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center organizeaza a patra ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”. Conferința beneficiaza de prezența unor oficialitați și reprezentanți ai mediilor academice din Romania, Italia, SUA, Bulgaria, Franța, UK, Croația,…