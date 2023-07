Fostul deputat democrat, fugarul Vlad Plahotniuc ar putea fi dat in cautare internaționala prin intermediul Interpol. In acest sens, Procuratura Anticorupție (PA) a expediat un demers repetat catre Biroul Național Central al organizației din Republica Moldova. In prezent, fața de inculpatul Plahotniuc este aplicata masura preventiva sub forma de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. De asemenea, PA a inaintat un demers repetat catre Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentara la Secretariatul General al Organizației Internaționale…