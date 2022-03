Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anunțat ca ii va permite clubului Chelsea, locul 3 in Premier League, sa puna din nou la vanzare bilete, ca urmare a reducerii termenilor licenței de sancționare. Dupa ce patronul clubului londonez, Roman Abramovich, a fost sancționat de autoritați in urma razboiului declanșat de…

- Președintele Vladimir Putin, 69 de ani, a fost prezent vineri, 18 aprilie, la evenimentul „patriotic” organizat pe stadionul Lujniki din Moscova pentru celebrarea anexarii Crimeei , unde a purtat o geaca de lux care costa 12.000 de euro, a notat publicația The Moscow Times, preluata de G4Media . Publicația…

- Robert ”Woody” Johnson, proprietarul clubului de fotbal american New York Jets, se pregatește sa depuna o oferta pentru a cumpara clubul londonez de fotbal Chelsea, deținut de Roman Abramovici. Oligarhul rus vrea sa-și lichideze afacerile din Marea Britanie, inclusiv proprietatea asupra actualei deținatoare…

- „Raportul de astazi privind inflatia este un rapel ca bugetele americanilor sunt sub presiunea cresterilor de preturi si familiile incep sa simta impactul cresterilor de preturi provocate de (presedintele rus Vladimir) Putin. O mare contributie la inflatia de luna aceasta revine cresterilor de preturi…

- Prețul graului ar putea sa se majoreze cu peste 35-40% fața de nivelurile actuale, daca vor exista restrictii la livrare sau alte sanctiuni care sa blocheze exporturile de grau ale Rusiei sau in cazul in care vor fi probleme cu recolta și exporturile din Ucraina, potrivit unei analize realizate de Casa…

Banca centrala a Rusiei spune ca a ordonat brokerilor sa suspende executarea tuturor ordinelor de catre entitațile juridice straine și persoanele care doresc sa-și vanda investițiile rusești, cum ar fi acțiunile, informeaza BBC.

Prețul graului a sarit la cel mai inalt nivel din ultimii 13 ani, starnind ingrijorari cu privire la inflația la nivel mondial, in contextul in care atacul Rusiei asupra Ucrainei pune in pericol o sursa vitala de aprovizionare la nivel mondial, scrie Bloomberg.

- Un reportaj al ucrainenilor de la televiziunea 2+2, citat de site-ul de știri UNIAN, arata cum in vestul țarii vecine, unde s-au mutat ambasadele americane ori olandeze pentru siguranța, a crescut prețurile la proprietați in așteptarea unui val de refugiați din estul vulnerabil in fața unei invazii…