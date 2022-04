Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse sunt in prezent complet pregatite pentru un nou asalt dinspre regiunea estica Donetk si dinspre cea sudica Herson, a anuntat miercuri comandamentul armatei ucrainene, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Boeing a plasat marti intr-o categorie incerta comenzi pentru 141 de avioane, din cauza razboiului din Ucraina si a sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, printre alte aspecte contractuale, ceea ce inseamna ca nu se mai asteapta ca avioanele sa fie livrate, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Australia a anuntat vineri ca va impune sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si familiei sale, precum si impotriva a 22 de "propagandisti si agenti ai dezinformarii rusi" din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova - care a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a protestat in direct in timpul unui buletin de stiri al postului de televiziune Pervii Kanal pro-Kremlin impotriva ofensivei trupelor ruse in Ucraina - va parasi canalul din proprie initiativa, a declarat ea joi,…

- Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat intr-un interviu acordat luni la MSNBC ca majoritatea belarușilor nu sprijina atacurile rusești in Ucraina, afirmand ca "97% dintre belaruși sunt impotriva razboiului din Ucraina". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea militara in Ucraina pana la „sfarsit”, potrit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Actorul francez Gerard Depardieu, 73 de ani, un apropiat al lui Vladimir Putin si rus din 2013, a cerut oprirea armelor si negocieri, intr-o delcaratie pentru AFP marti, in a sasea zi a invaziei ruse in Ucraina, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia in timpul protestelor de luni impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, ceea ce face ca bilantul persoanelor arestate de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440, transmite marti dpa.…