Stiri pe aceeasi tema

- In razboiul din Ucraina provocat de armata rusa litera Z a jucat și inca joaca un rol important in susținerea ideilor și politicii lui Vladimir Putin. Iata ce trebuie sa știi despre acest insemn.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, joi seara, cu ocazia reuniunii Consiliului prezidential pentru Securitate Nationala, ca ucrainenii si rusii sunt „un singur popor”, precizand ca operatiunea militara in Ucraina se deruleaza „conform planului”. Liderul de la Kremlin sustine ca armata rusa…

- Multi ucraineni si rusi au rude in ambele parti ale frontierei care desparte cele doua state, iar razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin a depasit liniile de front si a ajuns in familiile mixte de ucraineni si rusi, care se tem ca rudele isi vor face rau reciproc in acest conflict, relateata…

- Analistul politic clujean, dr. Horia Lupu, a realizat o noua analiza vasta, despre situația din Ucraina. Sunt analizate ascensiunea lui Vladimir Putin, lipsa de reacție unitata a Occidentului, dar și efectele sancțiunilor.Echivalentul Munchenului 1938 pentru Ucraina, care a avut loc in 2014, și a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin este un ”semanator de razboi”, iar ofensiva în curs de desfasurare în Ucraina ar putea sa se extinda la Republica Moldova si la Georgia, a avertizat vineri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de France Presse, potrivit Agerpres,…

- Aliații occidentali considera ca Kievul, capitala Ucrainei, este pe cale sa cada in cateva ore in mainile forțelor rusești. Joi seara, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, in timp ce țarile occidentale inca nu știuau cum sa reacționeze. Asta in timp ce luptele…

- Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru BBC ca Ucraina este dispusa la "flexibilitate" in legatura cu obiectivul sau de a adera la alianta militara occidentala, aderare despre care presedintele rus Vladimir Putin a spus ca ar putea duce la un razboi, relateaza Agerpres."Am putea - mai ales fiind…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca ii este foarte greu sa creada ca Vladimir Putin va da inapoi și nu va invada Ucraina. In aceste condiții, Bode arata ca Romania se pregatește de un val uriaș de migranți care vor veni din Ucraina. Ne pregatim pentru un aflux foarte mare de migranți…