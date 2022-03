Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a pregatit un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei si Belarus pentru invadarea Ucrainei, sanctiuni care vor lovi mai multi oligarhi si politicieni rusi precum si trei banci din Belarus, au declarat marti pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Noile sanctiuni…

- Elveția va adopta noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei și va ingheța activele mai multor persoane cu legaturi apropiate cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat vineri guvernul intr-un comunicat, conform CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut, duminica, noi declarații ce vizeaza Rusia, dupa ce Vladimir Putin a decis invazia Ucrainei. Unul dintre anunțurile șefei CE este istoric! Liderul european a decis noi sancțiuni pentru Moscova, in a patra zi de razboi. Iata despre ce este…

- Statele Unite și Uniunea Europeana i-au sancționat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe ministrul sau de Externe, Serghei Lavrov. Statele Unite ii vor sancționa președintele rus Vladimir Putin și ministrul sau de Externe Serghei Lavrov, și le vor interzice intrarea pe teritoriul american, o…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, joi seara, impunerea de sanctiuni economice masive impotriva Rusiei, din cauza razboiului impotriva Ucrainei, blocand tranzactii financiare si activele a 100 de persoane si entitati, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a dat asigurari miercuri la postul de televiziune BFMTV ca, daca actualele sancțiuni impuse de catre occidentali se vor dovedi ineficiente in fața politicii lui Vladimir Putin in Ucraina, alta serie de sancțiuni ar putea intra in vigoare. ”Noi ne rezervam…

- Ministrii de externe ai tarilor membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit sa impuna sanctiuni impotriva a 27 de oficiali si entitati din Rusia, printre care banci si sectorul de aparare rus, precum sa si limiteze accesul Rusiei la pietele de capital europene, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin…

- SUA a anuntat ca vor impune noi sanctiuni Rusiei, marti, dupa un raspuns initial prudent la ordinul presedintelui Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din Ucraina. „Planuim sa anunțam noi sancțiuni impotriva Rusiei maine, ca raspuns la deciziile și acțiunile Moscovei de…