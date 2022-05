Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, care a inceput la 24 februarie, sancțiunile s-au intensificat impotriva oligarhilor ruși. Rusia devine treptat o țara izolata de restul lumii, miliardarii ruși par sa ințeleaga acest lucru și scapa treptat de avioanele lor. Avioanele private oligarhilor ruși, …

- Cei mai mari 5 exportatori de lapte ai lumii aveau probleme inainte de razboiul din Ucraina, iar distrugerile din zona, precum și sancțiunile impuse Rusiei au adancit criza, in conditiile in care cele 2 state sunt exportatori majori de ingrasaminte si grau.Compania neozeelandeza Fonterra, cel mai mare…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Vladimir Putin a declarat, astazi, ca sanctiunile impuse Rusiei seamana cu o declaratie de razboi. Ziua…

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Incertitudinea provocata de acțiunile militare rusești din Ucraina se extinde in salile de consiliu ale companiilor și in birourile guvernamentale. Sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei și entitaților rusești au potențialul de a afecta marile corporații cu operațiuni in Ucraina și Rusia…

- Oligarhii rusi Oleg Deripaska (FOTO STANGA) si Mihail Fridman (FOTO DREAPTA), doi dintre cei mai bogati si influenti oameni de afaceri de la Moscova, au cerut incetarea razboiului pornit de Vladimir Putin cu Ucraina, transmite Forbes. Sunt primii doi oligarhi care iau pozitie publica impotriva razboiului…

- CNN a difuzat sambata imagini din interiorul Rusiei (Belgorod) cu un tanc lansator de rachete termobarice TOS-1 in drum spre granita ucraineana pe un camion cu platforma, informeaza The Guardian.Efectul unei bombe termobarice este infiorator, țintele fiind expuse atat unei unde de șoc, care provoaca…

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei si actual europarlamentar, sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pragmatic, cu sanctiuni impotriva Rusiei, fiind necesara o izolare economica a acestui stat, caruia sa nu-i mai fie livrata tehnologie si nici cumparate gazele. Basescu a subliniat…