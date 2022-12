Oligarhii ruși se luptă în instanțe pentru a-și recâștiga drepturile și averile Oligarhi si companii rusesti au intentat un total de 61 de procese la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, potrivit editiei de sambata a tabloidul german Bild, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

