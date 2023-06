Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi ca Rusia și Belarus ar fi trebuit sa „rezolve problema ucraineana” in 2014-2015, cand Kievul nu avea nici armata, nici pregatire pentru razboi, potrivit agenției de presa de stat belarusa, Belta.La o reuniune a șefilor de securitate și servicii…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a transmis un avertisment in contextul in care mai mulți lideri occidentali au declarat ca președintele rus, Vladimir Putin, a pierdut razboiul declanșat in Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda . ”Astazi, oamenii spun ca Vladimir Putin a pierdut razboiul, iar infrangerea…

- In cursul zilei de luni, rușii au atacat capitala Ucrainei cu mai multe drone și rachete care au distrus un aerodrom militar ucrainean, situat la vest, la sute de kilometri departare de linia frontului. Din fericire, apararea antiaeriana a Kievului a respins cu succes aproape toate dispozitivele, insa…

- Alianta Nord-Atlantica nu poate stabili un calendar pentru admiterea Ucrainei pana cand fortele militare ucrainene nu vor obtine o victorie categorica impotriva Rusiei, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

- CIA apreciaza ca presedintele rus, Vladimir Putin, nu este serios in așa-zisa deschidere cu privire la negocieri, mai ales in stadiul in care se afla armata sa. Mai mult, șeful CIA susține ca doar evoluția armatei ucrainene pe campul de lupta poate crește șansele unor perspective diplomatice cu Rusia,…

- „Razboiul hibrid” dintre Rusia si puterile din Occident in conflictul din Ucraina ”va dura mult timp”, estimeaza miercuri Kremlinul, la mai bine de un an dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a trimis trupele ruse in aceasta tara vecina, relateaza AFP, informaeza News.ro. Fii la curent cu…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, influentul Nikolai Patrusev, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat ca tarile NATO sunt parte a conflictului din Ucraina intr-un interviu acordat luni ziarului guvernamental rus Rossiskaia Gazeta. El le transmite rușilor ca Occidentul nu va opri…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…