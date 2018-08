Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre cei mai bogati oameni de afaceri rusi au pierdut peste trei miliarde de dolari intr-o singura zi, dupa ce un consilier economic al presedintelui Vladimir Putin a propus cresterea taxelor pentru companiile metalurgice si miniere, relateaza Bloomberg.

- Unii dintre cei mai bogati oameni de afaceri rusi au pierdut peste trei miliarde de dolari intr-o singura zi, dupa ce un consilier economic al presedintelui Vladimir Putin a propus cresterea taxelor pentru companiile metalurgice si miniere, relateaza Bloomberg.

- Cel putin 16 case de brokeraj au redus tintele de pret ale actiunilor Facebook, dupa ce directorii companiei au spus ca marjele de profit vor fi afectate mai mult de doi ani de costurile provocate de masurile de imbunatatire a protectiei datelor, precum si de incetinirea care va avea loc pe pietele…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a pierdut joi aproape 16 milarde de dolari din cauza scaderii actiunilor companiei cu 20%, la o zi dupa ce operatorul retelei sociale a anticipat ca marjele de profit vor fi scazute timp de mai multi ani ca urmare a reglementarilor mai stricte in domeniul…

- Rusia este gata sa investeasca 50 de miliarde de dolari in sectorul petrolifer și gazeifer al Iranului, a declarat Ali Akbar Velayati, consilier pe probleme de relații internaționale al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, citat de The Financial Times, conform mediafax. Declarația,…

- Un numar de 102 miliardari ruși au o avere cumulata de peste 400 de miliarde de dolari, de aproape doua ori cat PIB-ul Romaniei. Daca aceasta avere ar fi distribuita in mod egal intre toti 289 de copii miliardarilor rusi, fiecare din copii ar fi la randul sau miliardar, cu o avere medie de 1,4 miliarde…

- Ministerul rus al Apararii a alocat 1,5 trilioane de ruble (20 de miliarde de euro) in acest an pentru comenzi de stat, a declarat președintele Vladimir Putin in deschiderea unei intalniri dintre oficialii ministerului și intreprinderile industriale din domeniul apararii.

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din lume, ar putea ajunge intr-un an la o capitalizare bursiera de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor realizate de banca Morgan Stanley, care considera ca gigantul software beneficiaza de mai multi factori favorabili, relateaza MarketWatch,…