- Revista Forbes a intocmit lista celor mai bogați moștenitori din Rusia. In fruntea clasamentului ramane tot Yusuf Alekperov, fiul CEO-ului de la Lukoil, care la doar 26 de ani, are o avere estimata la 17 miliarde de dolari.

- Marți, in Camera Comunelor de la Londra va fi supusa votarii o lege care va obliga teritoriile britanice de peste mari sa alcatuasca registre publice ale proprietarilor finali de active. Cu aceasta ocazie publicația The Sunday Times scrie ca oligarhii ruși au in insulele britanice offshore de cinci…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a lansat marti cea mai mare crestere a operatiunilor din istoria companiei, in intreaga retea, investitia in...

- Cele mai bogate femei din lume și-au dobandit averea in special prin moșteniri, insa asta nu le face mai puțin extraordinare: una dintre acestea a scris o carte despre zeii greci, alta are o imensa colecție de arta, iar alta doneaza frecvent bani pentru organizațiile caritabile. Alice Walton, una dintre…

- Un numar record de 2.208 miliardari au fost inclusi in cea de a 32-a editie a clasamentului anual al miliardarilor lumii elaborat de Forbes. "Cei superbogaţi au continuat să se îmbogăţească, majorând decalajul dintre ei şi ceilalţi", au subliniat editorii…

- Revista americana Forbes a dat publicitații noul clasamet cu privire la averile celor mai bogați oameni de pe planeta. Ion Tiriac este singurul roman inclus inacest club select, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…

