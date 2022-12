Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 09:00 - Marea Britanie a confirmat ca va trimite rachete de inalta precizie Brimstone 2 in Ucraina.Marea Britanie a confirmat ca a trimis rachete de inalta precizie Brimstone 2 in Ucraina, ca parte a sprijinului sau militar.Ministerul britanic al Apararii a scris despre acest lucru pe Twitter…

- Zeci de procese au fost deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, de catre oligarhi ruși dar și de unele companii rusești, conform presei germane, citate de dpa și Agerpres. Printre cele 61 de acțiuni se numara și cea a lui Roman Abramovici,…

- Oligarhii rusi Grigori Berezkin si Ghenadi Timcenko, de exemplu, solicita despagubiri pentru „prejudiciul moral” pe care se presupune ca l-au suferit din cauza sanctiunilor UE, potrivit documentelor disponibile pe site-ul instantei

- UPDATE 07:30 - Oligarhii rusi au intentat procese la Curtea de Justitie a UE impotriva sanctiunilorOligarhi si companii rusesti au intentat un total de 61 de procese la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, potrivit editiei de sambata a tabloidul…

- Oligarhi si companii rusesti au intentat un total de 61 de procese la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, potrivit editiei de sambata a tabloidul german Bild, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi ca Alphabet, compania care deține motorul de cautare Google, trebuie sa elimine toate informațiile pe care le afișeaza dupa cautari, daca utilizatorii pot dovedi ca nu sunt corecte, relateaza Reuters.Susținatorii libertații de exprimare și cei ai drepturilor…

- In urma plangerilor cu privire la utilizarea de catre Whatsapp a datelor cu caracter personal in Irlanda si a unei hotarari a Comisiei UE pentru Protectia Datelor (EDPB) cu privire la aceasta problema, Comisia irlandeza pentru protectia datelor a impus in 2021 masuri corective impotriva Whatsapp si…

- In numele „respectarii vieții private”, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a invalidat o directiva impotriva spalarii banilor. Aceasta permitea publicului larg sa consulte registrele beneficiarilor societaților inregistrate in Europa. Acesta este un regres serios pentru transparența financiara in…