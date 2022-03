Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar fi descoperit planurile Rusiei, afirma surse de la Kiev, citate de presa occidentala. Armata Ucrainei ar fi intrat in posesia unui plan al Rusiei care dezvaluie programul razboiului din Ucraina. Planul ar fi fost semnat de Vladimir Putin inca din data de 18 ianuarie 2022. Potrivit acestui…

- Superyacht-uri detinute de miliardari rusi care au legaturi cu presedintele Vladimir Putin sunt in miscare in timp ce Statele Unite si aliatii sai pregatesc noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa invazia in Ucraina, relateaza CNBC.

- Oligarhii rusi Oleg Deripaska (FOTO STANGA) si Mihail Fridman (FOTO DREAPTA), doi dintre cei mai bogati si influenti oameni de afaceri de la Moscova, au cerut incetarea razboiului pornit de Vladimir Putin cu Ucraina, transmite Forbes. Sunt primii doi oligarhi care iau pozitie publica impotriva razboiului…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anunțat despre construirea a doua terminale de gaz natural lichefiat (GNL) in Germania ca raspuns la razboiul din Ucraina și dependența de gazul natural rusesc. Scholz a aspus in Bundestag ca aceste terminale se afla in Brunsb Inkttele și Wilhelmshaven. Acțiunile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri atacul Rusiei asupra Ucrainei, informeaza agentiile EFE si AFP, potrivit Agerpres. Liderul de la Kiev a facut apel la europenii care au pregatire militara sa lupte in…

- Cotatiile la materiile prime au crescut semnificativ, dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat, luni seara armatei ruse “sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, transmite Bloomberg., La gaze naturale, preturile de referinta in Europa…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

