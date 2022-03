Stiri pe aceeasi tema

- Oligarhul rus Roman Abramovich a declarat miercuri ca va vinde clubul de fotbal Chelsea din Anglia, o miscare dramatica care vine ca raspuns la indignarea provocata de invazia Rusiei in Ucraina, scrie CNBC. Abramovici a anuntat, in acelasi timp, ca a dat instructiuni renumitei echipe sa infiinteze o…

- Parlamentarul britanic Chris Bryant susține ca oligarhul rus Roman Abramovici, proprietar al clubului de fotbal Chelsea din Londra, iși vinde in graba doua proprietați din Regatul Unit pentru a evita potențialele sancțiuni financiare impuse dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Guardian…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi ca Regatul Unit va oferi „sprijin” unui guvern ucrainean in exil daca un astfel de organism se va constitui si a dezvaluit ca l-a avertizat de dimineata pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca este posibil ca atat el, cat si cabinetul sau sa fie…

- Occidentul "nu va ramane pasiv" fata de atacul militar al Rusiei asupra poporului ucrainean, a amenintat joi dimineata premierul Marii Britanii, Boris Johnson, dupa conversatia cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

- In urma mediatizarii in spațiul online și mass-media a informației despre un cetațean suspect, care se afla in preajma unei gradinițe și ar fi incercat sa ademeneasca copii, poliția precizeaza ca angajații Inspectoratului de Poliție Botanica au reacționat imediat, fiind inregistrat cazul și dispuse…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a murit sambata seara intr-un centru termal de relaxare din nordul Capitalei, aparent prin inec. In ciuda eforturilor echipajului medical, care l-a resuscitat timp de o ora, in final a fost declarat decesul baiatului. Tanarul venise sa se relaxeze la piscina impreuna…

- Pe masura ce tensiunile la granița cu Rusia și Ucraina cresc, unele puteri occidentale, inclusiv SUA și Marea Britanie, iau in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui Vladimir Putin. Dar ce ar insemna asta pentru Putin? Sancțiunile personale inseamna, de obicei, restricții sau inghețari…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui si de la Garda II Negresti au intervenit cu doua autospeciale si ambulanta SMURD tip C1 de Terapie Intensiva Mobila, la fata locului fiind deplasata si o autospeciala din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean."S-a intervenit pentru extragerea si…