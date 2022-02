Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza Digi24 . „Aceste competente ne vor permite sa excludem total bancile rusesti din sistemul financiar…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…

- Desi liderii occidentali sunt acuzati de Kiev de alarmism, Boris Johnson a insistat ieri: „semnele arata ca rusii cel putin pregatesc ceva care ar putea avea loc in urmatoarele 48 de ore". De partea cealalta, seful diplomatiei ruse i-a transmis lui Putin, intr-un cadru televizat, ca mai exista o „sansa"…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii Liz Truss a anunțat luni o noua legislație pentru înasprirea regimului de sancțiuni al Marii Britanii, care ar putea fi folosita în cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, potrivit AFP.„Vom depune în Camere un proiect de lege care…

- Presedintele rus Vladimir Putin va raspunde propunerilor Statelor Unite si ale NATO „atunci când va considera necesar”, fara a fi deocamdata stabilita o data în aceasta privinta, a anuntat Kremlinul luni, informeaza Reuters și Agerpres. Washingtonul si Bruxellesul au…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Boris Johnson a declarat in Parlamentul de la Londra ca și a trimis amenințari dure catre Moscova.Boris Johnson le-a spus parlamentarilor ca Marea Britanie „cauta sa contribuie la orice noua desfașurare a NATO”, aliații avand soldați pregatiți și nave de razboi și

- Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraev, despre care Marea Britanie a afirmat sambata ca este un potential candidat ales de Kremlin sa conduca Ucraina dupa o ofensiva militara, a scris intr-o postare pe Facebook ca tara sa are nevoie de noi lideri. Statele Unite s-au declarat ingrijorate de dezvaluirile…