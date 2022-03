Oligarhul rus Mikhail Fridman a vorbit in revista Bloomberg despre situația in care se afla dupa restricțiile impuse apropiaților lui Vladimir Putin: cu proprietați confiscate și conturi blocate. Fridman avea o avere de aproximativ 14 miliarde de dolari inainte de razboi, potrivit Bloomberg. Acum totul valoreaza 10 miliarde de dolari, insa se afla in situația ciudata de a fi un oligarh fara bani. Cand Marea Britanie a urmat UE și l-a sancționat pe Fridman pe 15 martie, ultimul sau card bancar funcțional din Regatul Unit a fost inghețat. Spune ca acum trebuie sa solicite o aprobare pentru a cheltui…